عائلات المكسيك تلحق باللاعبين

موسكو (الاتحاد)
سادت حالة من الارتباك داخل معسكر المنتخب المكسيكي الذي يستعد لبدء مسيرته في بطولة كأس العالم، بعد عملية النصب التي تعرض لها أفراد من عائلات بعض اللاعبين، وكادت تهدد رحلتهم إلى روسيا لتشجيع الفريق.
كان عدد من المشجعين من بينهم بعض عائلات اللاعبين سقط ضحية لاحتيال إحدى شركات الطيران العارض «شارتر»، وأصبح هؤلاء المشجعون مهددين بعدم السفر إلى روسيا لولا تدخل الاتحاد المكسيكي للعبة في الوقت المناسب وحل المشكلة.
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الجدير بالذكر أنه لم يتأكد بعد قدرة المشجعين وعائلات اللاعبين، على اللحاق بالفريق في أولى مبارياته بالمونديال الروسي، حيث يستهل الفريق مسيرته في البطولة غداً بلقاء نظيره الألماني، في إطار مباريات المجموعة السادسة التي تضم معهما أيضا منتخبي كوريا الجنوبية والسويد.