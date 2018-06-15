جراحة ناجحة لـ «لانزيني»

برونيتسي (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني، أن مانويل لانزيني لاعب خط وسط المنتخب، خضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

وكان لانزيني، لاعب وستهام الإنجليزي، قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة خلال معسكر مدينة برشلونة قبل أيام واستبعد من قائمة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم التي انطلقت الخميس، وتحتضنها روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

وكان لاعب خط الوسط المهاجم لانزيني «25 عاماً» بمثابة أحد أهم العناصر، لدى خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، وكان مرشحا بقوة للمشاركة أساسيا في أولى مباريات الفريق بالمونديال، والمقررة أمام نظيره الآيسلندي اليوم.

وحل إنزو بيريز 32 عاماً، لاعب خط وسط ريفر بليت، مكان لانزيني في قائمة المنتخب الأرجنتيني.

ويتنافس المنتخب الأرجنتيني في مباراتيه الأخريين بدور المجموعات في المونديال مع منتخبي كرواتيا ونيجيريا.