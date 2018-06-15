الفيفا يبحث غياب 5000 مشجع

إيكاترينبرج (د ب أ)

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن سبب عدم حضور حاملي خمسة آلاف تذكرة لمباراة مصر وأوروجواي، التي أقيمت أمس في الجولة الأول من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وكان عدد الحضور الرسمي للمباراة هو 27015 متفرجاً، بينما بيعت 32278 تذكرة للمباراة التي فاز بها المنتخب الأورجوايانى 1 /‏‏ صفر. ويتسع الملعب لـ061ر33 مشجعاً.

وقال أليكسي سوروكين المدير العام للجنة المنظمة لصحيفة «سبورت إكسبرس»: ربما حال الطقس دون حضور بعض المشجعين، لقد قمن ببيع عدد كافٍ من التذاكر.

وذكر الفيفا أنه يبحث في هذا الموضوع، خاصة وأن عدد المقاعد الخالية، خاصة هذا العدد، غير محبذ، وذكر الفيفا أن عدم حضور هذه الجماهير يمكن أن يكون لأسباب عديدة.

وذكر الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي أن أكثر من 4. 2 مليون تذكرة تم بيعها لـ64 مباراة في البطولة، التي تقام بـ11 مدينة روسية والتي بدأت أمس الأول، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل، كما أتاح الفيفا 100 ألف تذكرة إضافية.