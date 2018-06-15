  • السبت 02 شوال 1439هـ - 16 يونيو 2018م

رفض أن يكون النسخة الثانية من لام

كيميتش يبحث عن نفسه
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تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018

فاتوتينكي(د ب أ)

دائماً ما يسمع المدافع الألماني جوشوا كيميتش مقارنات بينه وبين فيليب لام، ولكن النجم الصاعد قال: «إنه يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، وإنه لا يمكنه الآن أن يطابق جوائز فيليب لام قائد بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق».

وقال كيميتش في مؤتمر صحفي: «لعب كظهير أيمن، وكان متميزاً مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، عندما اعتزل كان قائداً لهما، وكان قائداً مطلقاً. أنا حالياً 23 عاماً، ومن الواضح أنه لا يمكنني أن أكون بديلاً له».

وأضاف: «لست بعيداً للغاية. ليس لديَّ خبرة. ولكنني لا أحاول أن استنسخه. أحاول أن أكون جوشوا كيميتش، وليس النسخة الثانية من فيليب لام».

ومثلما كان يلعب لام في مركز الظهير الأيمن، يلعب أيضاً كيميتش في المركز نفسه في بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، وأيضاً يغامر كثيراً للمساعدة في الهجوم.

وقال توني كروس: «إن كيميتش في طريقه ليصبح لاعباً عالمياً وخليفة لام، حيث ظهر في بطولة كأس القارات وواصل مستواه الجيد طوال الموسم في بايرن، حيث سجل 6 أهداف، وصنع 17 هدفاً في كل المسابقات». ... المزيد
     
 

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