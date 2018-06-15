الليالي البيضاء تزعج الإنجليز

موسكو (الاتحاد)

رغم اختيار الفريق لمقر هادئ للغاية على بعد أميال قليلة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، ليكون المقر الدائم خلال مشاركته الحالية في بطولة كأس العالم، يواجه القائمون على المنتخب الإنجليزي حالياً مشكلة كبيرة، بسبب شعور اللاعبين بالأرق، وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم.

كان اللاعبون رحبوا في البداية بموقع فندق الإقامة في قرية ريبينو على بعد 19 ميلاً فقط من سان بطرسبرج، لاسيما وأن ملاعب التدريب تقع على مسافة قريبة للغاية من الفندق.. ولكن يومين فقط كانا كافيان ليكتشف اللاعبون المشكلة الحقيقية في هذا المقر، وهي السماء الصافية للغاية، والتي تجعل نور السماء خلال معظم فترات الليل وكأنه في وسط النهار مما يصيب اللاعبين بالأرق.

اكتشف اللاعبون من حديثهم مع المسؤولين عن الفندق أن هذه الفترة في سان بطرسبرج، وبعض المناطق المحيطة بها تعرف باسم الليالي البيضاء، لأن ضياء السماء يكون قوياً للدرجة التي تنير فيها ليالي هذه المنطقة، وكأنها في وسط النهار.. وحاول اللاعبون الذهاب إلى الجيم لأداء بعض التدريبات من أجل قتل حالة الأرق، ولكن هذه الفكرة لم تلق قبولاً من الجهاز الفني للفريق خشية إجهاد اللاعبين بدنياً.

الجدير بالذكر أن المسؤولين عن المنتخب الإنجليزي بدأوا التحرك لحل المشكلة، خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة مهمة وصعبة، أمام المنتخب التونسي الطموح في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة في الدور الأول للمونديال الروسي.. ويحتاج اللاعبون لفترات أطول من النوم للحصول على القسط الكافي من الراحة قبل هذه المباراة.

اقترح بعض أعضاء البعثة أن يتم تركيب ستائر ذات لون «قاتم»، تساعد في طمس النور، فيما أكد المسؤولون عن فندق الإقامة أنهم بحاجة لبعض الوقت من أجل التغلب على هذه المشكلة.