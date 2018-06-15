الأرجنتين وآيسلندا..«الفوارق الشاسعة»!

موسكو (د ب أ)

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا تمثل، على الأرجح، الفرصة الأخيرة أمامه لتتويج مسيرته الحافلة بالإنجازات، بلقب البطولة الأبرز في عالم الساحرة المستديرة.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في المونديال الروسي، الذي انطلق أمس الأول، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، بمواجهة نظيره الآيسلندي، الوافد الجديد على البطولة، على ملعب «اتكريت أرينا» اليوم في أولى مباريات المجموعة الرابعة، وتبدو الفوارق شاسعة بين المنتخبين.

ويعلق المنتخب الأرجنتيني آماله على قائده ميسي، الذي يكمل 31 عاماً من عمره في 24 يونيو، ويخوض على الأرجح بطولة كأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته التي حقق خلالها إنجازات هائلة والعديد من الأرقام القياسية، لكن لا يزال لقب المونديال، الأهم في عالم كرة القدم، يغيب عن قائمته الشرفية. وتحتضن العاصمة موسكو مواجهة المنتخبين الأرجنتيني والآيسلندي، بينما تقام المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، بين المنتخبين الكرواتي والنيجيري على ملعب «كالينجراد» بمدينة كالينينجراد.

ويشارك ميسي الذي لا يفصله عن وصف أعظم لاعبي جيله سوى لقب المونديال، في كاس العالم للمرة الرابعة، ويتطلع إلى تجاوز إنجاز مونديال 2014 بالبرازيل، الذي شهد وصول المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي، قبل أن يخسر أمام المنتخب الألماني في ريو دي جانيرو.