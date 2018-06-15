فرنسا وأستراليا.. «ذكريات الستة»!

كازان (د ب أ)

توج ديديه ديشان بطلاً للعالم لاعباً، والآن لا شك في أنه يتطلع إلى تكرار الإنجاز من خلال منصبه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي الذي يستهل مشواره في كأس العالم 2018 بروسيا، بمواجهة نظيره الأسترالي اليوم على ملعب «كازان أرينا».

ولا شك في أن المنتخب الأسترالي يتطلع إلى أن ينجح في الثأر لهزيمته الثقيلة أمام فرنسا صفر- 6 في المباراة الودية التي جمعت بينهما عام 2013 في باريس، ضمن الاستعدادات لمونديال البرازيل 2014.

وتتطلع الجماهير الفرنسية إلى تحقيق بداية قوية في المونديال تحت قيادة ديشان الذي يتسم بمهاراته القيادية الهائلة، والذي نجح في تحقيق تطور والارتقاء بمستوى الفريق الفرنسي حتى أصبح من الفرق المرشحة بقوة في المونديال الروسي.

وقال نول لو جراي، رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة، في حديثه عن ديشان، الذي كان قائداً للمنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 1998: «ديديه يستحق أعلى درجات الاحترام».