«دبي للثقافة» تطلق «نماء» لإعادة تدوير الأوراق المؤسسية

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، طرح مشروع لإعادة تدوير الأوراق المؤسسية، ضمن أنشطتها الهادفة إلى الحفاظ على البيئة.

ويهدف هذا المشروع الذي يحمل اسم «نماء» إلى تحويل الورق المستعمل إلى مواد جديدة قابلة للاستهلاك مرة أخرى، حيث قام فريق عيال زايد للمسؤولية المجتمعية في هيئة دبي للثقافة والفنون، بتولي آليات تنفيذ وتطبيق المشروع في مختلف أرجاء الهيئة، بهدف المساعدة في تحقيق رؤية مستدامة، وترسيخ مفاهيم عمل صديقة للبيئة، والاستفادة من كل الموارد المتاحة دون هدرها.

ونجح هذا المشروع حتى الآن في تحويل جميع الأوراق المؤسسية التي تنتجها دبي للثقافة بنسبة 100%، بما في ذلك أظرف المراسلات بجميع أحجامها، فضلاً عن أوراق المراسلات والتواصل الداخلي والخارجي، حيث أصبح الاستخدام اليومي مقتصرًا على الورق المعاد تدويره بشكل يخدم البيئة.

يشار إلى أن هيئة دبي للثقافة والفنون دعمت العديد من مبادرات دعم البيئة والاستدامة، وكان من أبرزها جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر» لنشر التوعية البيئية، حيث تمت استضافة ركن خاص للترويج للحملة في مكتبة دبي العامة فرع الطوار. وإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة مؤخرًا بالتبرع بأجهزتها التقنية المستعملة لمركز إعادة تأهيل الأجهزة الرقمية التابع لبلدية دبي، بهدف تقليل مخاطر النفايات الإلكترونية على البيئة المحلية.