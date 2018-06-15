الدنمارك وبيرو.. «فارق الأطوال»!

موسكو (د ب أ)

يتأهب منتخب بيرو لمباراته الأولى في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، والمقررة اليوم أمام نظيره الدنماركي، معلقاً آماله على النجم باولو جيريرو الذي انضم لقائمة المنتخب، بعد قرار محكمة سويسرية بتعليق عقوبة الإيقاف الموقعة عليه إثر إدانته في قضية منشطات.

ويلتقي الفريقان على ملعب «موردافيا أرينا» بمدينة سارانسك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة التي تشهد اليوم أيضاً لقاء المنتخبين الفرنسي والأسترالي على ملعب «كازان أرينا».

ويعتمد منتخب بيرو على نجم هجومه جيريرو «34 عاماً» في تحقيق الطموح المتمثل في المجد الغائب عن الفريق في المونديال.

وتجمع مباراة اليوم بين واحد من الفرق التي تضم اللاعبين الأقصر قامة في المونديال، حيث يبلغ متوسط أطوال قامة لاعبي بيرو 178 سنتيمتراً، وواحد من الفرق التي تضم اللاعبين الأطول قامة في البطولة، حيث يبلغ متوسط أطوال لاعبي الدنمارك 185 سنتيمتراً.