الاتحاد السعودي يتوعد المقصرين

الرياض (أ ف ب، د ب أ)

شدد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ضرورة محاسبة عدد من اللاعبين، بسبب سوء مستوياتهم خلال المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي انتهت بهزيمة «الأخضر» أمام نظيره الروسي صفر- 5.

وقال عزت: «إن الاتحاد يعتزم محاسبة عدد من اللاعبين، بعد الهزيمة الثقيلة، وعلى رأسهم حارس المرمى عبد الله المعيوف، والمدافع عمر هوساوي، والمهاجم محمد السهلاوي».

وأضاف عزت في مداخلة هاتفية لبرنامج «روسيا 2018» بقناة «العربية»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، وهي نتيجة غير مرضية أبداً، ولا تعكس البرنامج الإعدادي، فقد ركز البرنامج الإعدادي على كسر الخوف أمام المنتخبات الكبيرة في أراضيها».

وتابع: «إن المباراة شهدت أخطاءً في التمرير وأخطاء فنية من المدرب خوسيه أنطونيو بيتزي، وتأخير في التغييرات، وستتم محاسبة عدد من اللاعبين، وأبرزهم عبد الله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي، لسوء مستوياتهم في المباراة».