«الترجيحية» تهدي أتلتيكو لقب «أودي» الودية

ميونيخ (د ب أ)







توج فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة كأس أودي الودية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 5 /‏ 4 بركلات الترجيح على ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة.



وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق العاصمة الإسبانية.

بادر كايدي باري بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو، قبل أن يتعادل روبيرتو فيرمينيو لليفربول من ركلة جزاء.



كان أتلتيكو قد صعد للمباراة النهائية عقب فوزه 2 /‏ 1 على نابولي الإيطالي، في أولى مباريات البطولة، فيما تغلب ليفربول على بايرن ميونيخ الألماني 3 /‏ صفر.

وتأتي مشاركة الفريقين في البطولة في إطار استعداداتهما لانطلاق الموسم الكروي الجديد في بلديهما.



ويستهل ليفربول مبارياته بالدوري الإنجليزي «بريميرليج» بمواجهة مضيفه واتفورد يوم 12 أغسطس الجاري، فيما يبدأ أتلتيكو مسيرته في الدوري الإسباني بملاقاة مضيفه جيرونا في 19 من الشهر نفسه.



كان فريق نابولي قد أحرز المركز الثالث في البطولة، عقب فوزه 2 /‏ صفر على مضيفه بايرن ميونيخ. وافتتح كاليدو كوليبالي التسجيل لمصلحة نابولي، فيما تكفل إيمانويل جياكيريني بتسجيل الهدف الثاني، وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لبايرن قبل مواجهة غريمه التقليدي بروسيا دورتموند في بطولة كأس السوبر الألماني، يوم السبت المقبل، في افتتاح الموسم الكروي بألمانيا.