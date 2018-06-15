بوتين يهنىء تشيريتشوف

موسكو (د ب أ)

تجمع آلاف من المشجعين، الذين لا يحملون تذاكر حضور المباراة الافتتاحية في منطقة المشجعين القريبة من استاد «لوجنيكي» الشهير في العاصمة الروسية موسكو، وبدأوا موجة هائلة من الاحتفال مع الفوز الساحق لمنتخب بلادهم على نظيره السعودي بخماسية.

وظلت جميع العيون معلقة تجاه الشاشة العملاقة في منطقة المشجعين بمتنزه في جامعة موسكو الموجودة بين الاستاد والنهر حتى انتهت المباراة بالفوز الكبير لتبدأ موجة الاحتفالات.

وشارك مع المشجعين الروس أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف الجنسيات، حيث تصافح الجميع احتفالاً بالفوز الكبير.

وقالت امرأة رسمت على وجهها ألوان العلم الروسي: «إنها تأمل بالفعل في تأهل الفريق للدور الثاني من البطولة»، وأوضحت: «المنتخب الروسي لديه فرصة جيدة، لأننا نخوض البطولة على أرضنا».