  • السبت 02 شوال 1439هـ - 16 يونيو 2018م

الاحتفالات تجتاح روسيا

بوتين يهنىء تشيريتشوف
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018

موسكو (د ب أ)

تجمع آلاف من المشجعين، الذين لا يحملون تذاكر حضور المباراة الافتتاحية في منطقة المشجعين القريبة من استاد «لوجنيكي» الشهير في العاصمة الروسية موسكو، وبدأوا موجة هائلة من الاحتفال مع الفوز الساحق لمنتخب بلادهم على نظيره السعودي بخماسية.

وظلت جميع العيون معلقة تجاه الشاشة العملاقة في منطقة المشجعين بمتنزه في جامعة موسكو الموجودة بين الاستاد والنهر حتى انتهت المباراة بالفوز الكبير لتبدأ موجة الاحتفالات.

وشارك مع المشجعين الروس أعداد كبيرة من المشجعين من مختلف الجنسيات، حيث تصافح الجميع احتفالاً بالفوز الكبير.

وقالت امرأة رسمت على وجهها ألوان العلم الروسي: «إنها تأمل بالفعل في تأهل الفريق للدور الثاني من البطولة»، وأوضحت: «المنتخب الروسي لديه فرصة جيدة، لأننا نخوض البطولة على أرضنا».

وارتدى المشجعون ملابس تحمل ألوان عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة، وحرص مشجعو المكسيك على التقاط الصور التذكارية مع المشجعين الروس، وأنشدوا سوياً أغنية «كاتيوشا»، كما هتف مشجعون يحملون أعلام بيرو والبرازيل والأرجنتين مع مشجعي الدب الروسي: «ر..و..سيا». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 