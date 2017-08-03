ديمبلي.. صراع جديد بين الريال والبارسا

مدريد (د ب أ)

كشفت صحيفة «أ س» الإسبانية أن نادي ريال مدريد يتطلع للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي عثماني ديمبلي، حيث أصبح مهاجم بروسيا دورتموند الألماني الهدف الأول للنادي الملكي، بعد الصعوبات التي اكتنفت مؤخراً صفقة ضم الفرنسي الآخر كيليان مبابي، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاع الكبير للقيمة المالية للصفقة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة، الغريم التاريخي لريال مدريد يرغب أيضا في الحصول على خدمات النجم الفرنسي لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت بعض من وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن ديمبلي أعرب عن استعداده للانضمام لصفوف برشلونة، رغم أنه لم يظهر أي دلائل تشير إلى رغبته في الرحيل عن دورتموند.

وقال ديمبلي في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: لست مهتما بالتكهنات، أنا سعيد في دورتموند.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن على من يرغب في الحصول على خدمات ديمبلي سواء كان ريال مدريد أم برشلونة عليه أن يكون مستعداً لدفع مبلغ مالي كبير من أجل إتمام هذه الصفقة، حيث إن بروسيا دورتموند لا يفكر في الأساس في بيع اللاعب، ولكن رغبة ناديين كبيرين مثل برشلونة وريال مدريد في ضمه ستكون عاملًا محفزاً للفريق الألماني للتفكير في الأمر، إلا أنه لن يتخلى عنه إلا بمقابل مالي يتراوح بين 90 و100 مليون يورو، فيما سيتقاضى اللاعب 8 ملايين يورو سنويا.