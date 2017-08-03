نيمار يدفع الشرط الجزائي لبرشلونة ويوقع 5 سنوات مع سان جيرمان

برشلونة (د ب أ)







أعلن برشلونة الإسباني مساء أمس، أن البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، دفع قيمة الشرط الجزائي، في عقده مع النادي «الكتالوني»، الذي يبلغ 222 مليون يورو «263 مليون دولار» للرحيل عن الفريق. من المقرر أن ينضم نجم منتخب السامبا «25 عاماً» إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما قرر مغادرة قلعة «كامب نو» معقل الفريق الإسباني.



وأشارت تقارير فرنسية مساء أمس إلى أن نيمار وقع عقداً لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان.ذكر برشلونة في بيان أمس: زار الممثلون القانونيون لنيمار بعد ظهر أمس مكاتب النادي بصورة شخصية، وقاموا بدفع 222 مليون يورو باسم اللاعب، من أجل فسخ التعاقد من جانب واحد. أضاف البيان: على هذا النحو، سوف ينقل النادي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» تفاصيل العملية المذكورة أعلاه حتى يتمكنوا من تحديد المسؤوليات التأديبية التي قد تنشأ عن هذه القضية.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة «ماركا» الإسبانية قيام نادي برشلونة بإزالة صور لاعبه السابق نيمار، سواء الملصقات في مقر النادي نفسه، أو تلك المنشرة في المدينة، في ظل رحيل اللاعب وغضب الجماهير مما وصفته بالخيانة لها بالانتقال إلى فريق أقل مستوى من البارسا.



وتعامل برشلونة بواقعية مع رحيل نيمار بعدما أبلغ إدارة النادي رسمياً برغبته، وقيامه بتوديع زملائه في الفريق، ليبدأ برشلونة بتنفيذ خطوات إزالة الصور والملصقات قرب ملعب الكامب نو، في محاولة لنسيانه سريعاً. وقررت إدارة برشلونة وضع صورة جديدة أمام الملعب تحمل صورة جيرار بيكيه ولويس سواريز ولونيل ميسي وأندرياس إنيستا وسيرجيو بوسكيتس، بدلاً من الصورة القديمة التي كانت تحمل صورة نيمار.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة أزال أيضاً الإعلان عن مباراة كأس خوان جامبر، والتي كانت تضم صورة نيمار، وقام النادي بتغييرها وإزالة صورة البرازيلي من الإعلان، ووضع صورة اللاعب الكرواتي راكيتيتش.



يأتي هذا فيما انتقد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، صفقة انتقال نيمار من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو «263 مليون دولار»، مؤكداً أنه يأمل أن تكون مثل هذه الصفقات استثنائية في كرة القدم.



وقال المدرب الألماني: هناك ناديان أو ثلاثة في العالم يمكنهم دفع مثل هذه القيمة في الانتقالات. وقال كلوب للصحفيين، في إشارة منه لنظام اللعب المالي النظيف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للعبة في 2011: اعتقدت دائماً أنه تم اختراع اللعب المالي النظيف حتى لا تحدث مثل هذه الأشياء.