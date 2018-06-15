حلويات تونسية في احتفالية العيد

طارق الغديري (موسكو)

جمع لقاء ودي بمقر إقامة نسور قرطاج في موسكو بمنتجع «امبيريال بارك»، أعضاء البعثة الرسمية للمنتخب التونسي من لاعبين وأعضاء الأطقم الفنية والطبية والإدارية، إضافة لممثلي الوفد الإعلامي التونسي، وحضره سفير تونس بروسيا محمد علي الشيحي، تبادل فيه الجميع التهاني بمناسبة عيد الفطر.

ومثل هذا اللقاء اللطيف فرصة لتخفيف الضغط على اللاعبين، الذين يستعدون لخوض المباراة المرتقبة في مواجهة المنتخب الإنجليزي مساء الاثنين المقبل في مدينة فولجوجراد.

وكان الاتحاد التونسي قد جلب من تونس، خصيصاً لهذه المناسبة، كمية من الحلويات التونسية التقليدية، لتقديمها إلى اللاعبين والضيوف كما جرت عادة الاحتفال بعيد الفطر في تونس.

وقبل أن يلتقي لاعبو تونس بضيوفهم لتبادل التهاني، أدوا صلاة العيد داخل مقر الإقامة في مصلى أعدته إدارة المنتجع للمنتخب التونسي، وتولى المدرب الوطني نبيل معلول إمامة المصلين من لاعبين وبقية أفراد البعثة الرسمية التونسية.