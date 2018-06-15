معز حسن مفاجأة النسور في المونديال

موسكو (الاتحاد)

تشهد تشكيلة المنتخب التونسي في مونديال روسيا 2018، بروز حارس مرمى جديد لم يسبق أن يلعب مع نسور قرطاج في أية بطولة ودية أو رسمية، حيث انتزع الشاب معز حسن مكانه في التشكيلة الأساسية، من زميليه أيمن المثلوثي كابتن منتخب النسور، على الرغم من أن الأخير يملك خبرة دولية طويلة «71 مباراة دولية»، وسبق له أن شارك في خمس مناسبات في كأس أمم أفريقيا وفاز بكأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2011 في السودان، كما شارك فاروق بن مصطفى في كأس أمم أفريقيا 2012 سنة ويملك في رصيده 16 مباراة ودية، بينما يظهر زميلهما معز حسن في أول بطولة رسمية له مع تونس.

وتوصل الاتحاد التونسي في أواخر شهر فبراير الماضي، إلى اتفاق رسمي مع الحارس معز حسن للانضمام إلى المنتخب التونسي، بعد مفاوضات دامت طويلاً، قبل أن يقبل الحارس الذي يحمل جنسية فرنسية.

ولعب الحارس المولود في 5 مارس 1995 في الموسم المنقضي، في فريق شاتورو الفرنسي، قادماً من فريق نيس بالإعارة إلى نهاية الموسم.

وسبق لمعز حسن ارتداء زي المنتخب الفرنسي علي مستوي الشباب، وصولاً إلى حراسة شباك المنتخب الأولمبي، حيث شارك مع الديكة في 14 مقابلة.

وكان تأهل تونس لمونديال روسيا حاسماً في قرار معز حسن بالانضمام نهائيا لنسور قرطاج، وهو الذي رفض الدعوة التونسية أكثر من مرة سابقا.

وتبدو فرصة معز حسن في حماية العرين التونسي في المباراة الأولى بالدور الأول كبيرة، حيث كسب حارس شاتورو الفرنسي نقاطاً مهمة في مبارياته التي لعبها أساسيا في وديات كوستاريكا والبرتغال وتركيا، على حساب أيمن المثلوثي وفاروق بن مصطفى الذين لم يلعبا في المباريات الخمس التي لعبتها تونس سنة 2018، إلا مباراة واحدة لكل منها «في مواجهة إيران لبن مصطفى والمثلوثي لمواجهة إسبانيا»، خصوصاً مع توقف نشاط الدوري السعودي منذ شهر أبريل الماضي حيث يلعب بن مصطفى يلعب للشباب و المثلوثي يلعب للباطن، وهو ما لم يخدمه الثنائي في سباق الفوز بمكان حارس مرمى تونس الأول في المنافسة مع معز حسن.

وأكد الحارس التونسي الشاب في تصريح لـ «الاتحاد» أن اندماجه بين نسور قرطاج لم يكن صعباً، رغم التحاقه المتأخر بصفوف المنتخب التونسي وأضاف قائلاً: دخلت بسهولة في هذه المجموعة بشبابها أو الأكبر سناً، كلهم بلا استثناء رحبوا بي وأنا سعيد جداً بالحفاوة التي غمرني بها لاعبو المنتخب، وفي النهاية كلنا في غاية الفخر لتمثيل بلادنا في بطولة عالمية بهذا الحجم.