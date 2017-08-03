فريق الإمارات يخوض تحدي طواف «بينك بانك»

أبوظبي (الاتحاد)

يقود الدراج البريطاني بن سويفت تشكيلة فريق الإمارات المشاركة في جولة طواف «بينك بانك» التي أطلق عليها هذا الاسم مؤخراً، والتي تقام يوم الاثنين المقبل.

وتعد جولة بينك بانك -والمعروفة سابقاً باسم جولة إينيكو- سباق الأيام المتعددة الوحيد الذي يمر من كل من هولندا وبلجيكا، وتتضمن 7 مراحل تناسب كلاً من الدراجين الكلاسيكيين والمتخصصين بسباقات التسلق، وتشمل المراحل الأربع الأخيرة التضاريس الجبلية لسباق الربيع الكلاسيكي «لييج-باستوني-لييج، كما يضم بعض التسلقات التي يتضمنها سباق أمستل الذهبي وجولة فلاندرز.

ويشارك إلى جانب بن سويفت الإيطاليون سمون كونزوني وأندريا جوارديني وفيدريكو زورلو وفيليبو غانا وأليفييرو ترويا، والثنائي السلوفيني ماركو كامب ويان بولانك.

وقال بن سويفت: أتطلع إلى المشاركة في جولة بينك بانك، حيث أتمتع الآن بلياقة عالية بعد مشاركتي في طواف فرنسا، سيكون أسبوعاً صعباً يتضمن العديد من التضاريس المختلفة، ولكنني سأحاول تحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، قال دانييل ريجي، المدير الرياضي لفريق الإمارات: سيستفيد بن سويفت من مهاراته للفوز بمركز جيد في التصنيف العام.

وأضاف: سيكون من الرائع أن نشاهد الأداء المميز لمجموعة من الدراجين مثل كونزوني وغانا وترويا وزورلو، والذين تمكنوا جميعهم من تقديم أداء مميز على الطرق البلجيكية خلال سباقات الربيع الكلاسيكية. وسيحاول كل من جوارديني وكامب الفوز في سباقات السرعة، بينما سيخوض بولانك سباقات المراحل الجبلية.