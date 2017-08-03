فريق الإمارات يخوض تحدي طواف «بينك بانك»

أبوظبي (الاتحاد)
يقود الدراج البريطاني بن سويفت تشكيلة فريق الإمارات المشاركة في جولة طواف «بينك بانك» التي أطلق عليها هذا الاسم مؤخراً، والتي تقام يوم الاثنين المقبل.
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ويشارك إلى جانب بن سويفت الإيطاليون سمون كونزوني وأندريا جوارديني وفيدريكو زورلو وفيليبو غانا وأليفييرو ترويا، والثنائي السلوفيني ماركو كامب ويان بولانك.
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من جانبه، قال دانييل ريجي، المدير الرياضي لفريق الإمارات: سيستفيد بن سويفت من مهاراته للفوز بمركز جيد في التصنيف العام.
وأضاف: سيكون من الرائع أن نشاهد الأداء المميز لمجموعة من الدراجين مثل كونزوني وغانا وترويا وزورلو، والذين تمكنوا جميعهم من تقديم أداء مميز على الطرق البلجيكية خلال سباقات الربيع الكلاسيكية. وسيحاول كل من جوارديني وكامب الفوز في سباقات السرعة، بينما سيخوض بولانك سباقات المراحل الجبلية.