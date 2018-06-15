صراع رباعي على تريزيجيه

موسكو (الاتحاد)

تلقى محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المصري، ولاعب فريق قاسم باشا التركي، تأكيدات من بعض وكلاء اللاعبين لأندية كبيرة في أوروبا، بشأن متابعته في مباريات المنتخب المصري في كأس العالم، لتحديد موقفه من الانتقال لأحد تلك الأندية في الصيف الجاري، حيث يسعى أكثر من فريق أوروبي لضم النجم المصري المتألق بشدة في الدوري التركي، والذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الموسم الماضي، وأفضل صفقة في الدوري التركي على الإطلاق، بعد انضمامه لقاسم باشا قادماً من صفوف أندرلخت البلجيكي.

وتتابع أندية ليستر سيتي الإنجليزي، وجلطة سراي التركي، وفيورنتينا وروما الإيطاليان، إلى جانب بعض الأندية الأخرى في أوروبا خلال الفترة الحالية، مباريات المنتخب المصري من ملاعب روسيا في كأس العالم، بهدف تحديد الموقف النهائي لنجم الدوري التركي، وإمكانية رحيله في الصيف المقبل.

كان نادي جلطة سراي، عملاق الدوري التركي، تفاوض بشكل مباشرة مع قاسم باشا للتعاقد مع تريزيجيه في الأيام الأخيرة، وتمسك بضرورة إنهاء الصفقة قبل انطلاق مباريات كأس العالم، إلا أن لاعب الأهلي الأسبق، تمسك بتأجيل المفاوضات مع الفريق إلى بعد نهاية مباريات المونديال، لرغبته في التركيز مع الفريق وتحقيق نتائج وأداء قوي في كأس العالم، على أمل وصول عروض أخرى أفضل خلال الفترة المقبلة.