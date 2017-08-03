بولت وفرح يخطفان الأضواء في «الرحلة الأخيرة»

لندن (د ب أ)

بعد خمس سنوات من استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية في 2012، تتجه أنظار العالم مجددا صوب العاصمة البريطانية لندن لمتابعة فعاليات نسخة فريدة من بطولات العالم لألعاب القوى.

وللمرة الأولى في التاريخ، تستضيف لندن فعاليات البطولة، حيث تقام منافسات البطولة على الاستاد الأولمبي وتنطلق اليوم وتستمر حتى 13 أغسطس الحالي.

وتحظى هذه النسخة باهتمام بالغ، حيث تشهد إسدال الستار على المسيرة الرياضية لأسطورتين في عالم ألعاب القوى بعدما قرر العداءان الجامايكي يوسين بولت والبريطاني محمد (مو) فرح إسدال الستار على مسيرتهما في سباقات المضمار بعد مشاركتهما في هذه النسخة.

ويرغب كل من بولت وفرح في ختام رائع لمسيرة أسطورية حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية علما بأن بولت سيعتزل تماما بعد هذه البطولة بينما سيتجه فرح من سباقات المسافات الطويلة (5 آلاف و10 آلاف متر على المضمار) إلى سباقات الماراثون بداية من العام المقبل.