لينجارد: إنجلترا لا تعرف الخوف

موسكو (رويترز)

قال جيسي لينجارد: «إن جاريث ساوثجيت، مدرب انجلترا، منح الفريق الثقة للعب من دون خوف قبل افتتاح مشواره في كأس العالم لكرة القدم ضد تونس بعد غد».

وأضاف لينجارد: «إن ساوثجيت جاء بعقلية اللعب بحرية، وعدم الخوف، والاستمتاع أكثر.

لذا فهذا ما سنفعله. سنستمتع بكرة القدم، وسنلعب من دون خوف وبطريقة مثيرة في الوقت ذاته».

وأضاف: «بالتأكيد نريد أن نبلغ النهائي لكننا سنتعامل مع كل مباراة على حدة وسنستعد لكل مواجهة بشكل طبيعي». وأشار اللاعب البالغ عمره 25 عاماً إلى أنه كان من السهل التأقلم مع خطط المدرب ساوثجيت إذ سبق له اللعب تحت قيادته في مراحل الناشئين. وقال لينجارد: «إنه يفهم الطريقة التي ألعب بها. العمل معه على مستوى الناشئين ثم مع المنتخب الأول ساعد كثيراً».

وستلعب انجلترا التي لم تخسر في آخر عشر مباريات ضد بلجيكا وبنما أيضاً في المجموعة السابعة.