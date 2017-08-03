الجنيبي: 14 فريقاً في موسم 2018 -2019

وليد فاروق (دبي )

كشف عبد الله ناصر الجنيبي ، نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم الموقف فيما يتعلق بآلية الهبوط من دوري الخليج العربي في الموسم الكروي الجديد، من أجل العودة إلى مشاركة 14 فريقا في النسخة التالية من دوري الخليج العربي بعدما اقتصر العدد على 12 فريقا فقط في النسخة المقبلة.

وأوضح الجنيبي، أن اقتصار مشاركة 12 فريقا فقط في الموسم الجديد، تعود إلى أن استكمال إجراءات وأوراق الأندية تم خلال الأسبوع الماضي فقط، لذلك كان لابد من «المرونة» لإقامة المسابقة بهذا العدد في الموسم الجديد ،بعدما كانت القرعة تمت سابقا قبل قرارات الدمج، على أن تعود المسابقة إلى مشاركة 14 فريقا في الموسم التالي 2018 -2019.

وأوضح رئيس لجنة دوري المحترفين أن الاجتماع المقبل لاتحاد الكرة والمزمع عقده لتحديد آليه الهبوط والصعود، سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة وقبل وقت كاف من انطلاق الموسم الحالي.

وأكد الجنيبي أن النسخة العاشرة من موسم الاحتراف ستشهد عدة ظواهر جديدة، أبرزها تجربة مشاركة 12 فريقا فقط في دوري الخليج العربي للمرة الأولى، علاوة على مشاركة الأندية تحت مسميات جديدة بعد قرارات الدمج، وكذلك إطلاق نظام جديد لبطولة كأس الخليج العربي يسهم في صنع الإثارة وزيادة قوة البطولة وذلك بإقامة مبارياتها بعيدا عن «أيام الفيفا»، التي تشهد إقامة المباريات الدولية بما يسمح بمشاركة اللاعبين «الدوليين» مع فرقهم، وهو ما يضفي مزيدا من القوة والإثارة على المباريات، عكس ما كان يحدث في المواسم السابقة خاصة في الأدوار الأولى من البطولة.