فيفا يرفض التعليق على حضور بلاتر للمونديال

موسكو (د ب أ)

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التعليق بشأن الزيارة المرتقبة لرئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، الذي يخضع للإيقاف، لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا. وكان متحدث باسم بلاتر(82 عاما)، الموقوف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أعوام، في إطار قضية فساد الفيفا، قد صرح بأن بلاتر يعتزم السفر إلى موسكو لحضور المونديال بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورد الفيفا بكلمة«لا تعليق». ولم يجر الكشف عن المباراة أو المباريات التي يعتزم بلاتر حضورها في المونديال.

ولكن يحتمل حضوره المباراة المقررة بين منتخبي البرتغال والمغرب الأربعاء المقبل على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو، ضمن منافسات المجموعة الثانية. ويبدو أن بلاتر سيحضر بصفة غير رسمية، مثلما سمح الفيفا بذلك للفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، الموقوف أيضا، في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا، علما بأن بلاتيني لم يحضر أي مباراة حينها. وكان بلاتر رئيسا للفيفا حينما حصلت روسيا في عام 2010، على حق استضافة مونديال 2018، لكنه رحل عن المنصب في 2015 إثر قضية فساد الفيفا التي شهدت توجيه اتهامات ضد العديد من المسؤولين البارزين في الاتحاد الدولي. ووجه بلاتر التهنئة، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي«تويتر»، للمنتخب الروسي إثر فوزه على نظيره السعودي 5/ صفر. وكتب بلاتر «التهنئة والتحية لانطلق كأس العالم. انتصار رائع بنتيجة 5/ صفر! روسيا ستكون مضيفاً مثالياً، وستحظى بالاحترام الدولي الذي تستحقه».