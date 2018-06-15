المونديال ينعش اقتصاد روسيا بـ123 مليار دولار

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تحولت استضافة البطولات الكبري، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم، إلى كنز استثماري واقتصادي كبير، يدر الأموال والأرباح على الحكومات، ويدعم اقتصادات الدول، ويحقق القفزات النوعية في معدلات النمو، ويرفع من شأن السياحة، ويعدل موازين الانفاق، ويحقق الدعاية والترويج للمدن بمليارات الدولارات.

وبرغم أن روسيا التي تستضيف النسخة الحالية أنفقت 3 أضعاف ما أنفقته جنوب افريقيا في التجهيزات والإنشاءات والمرافق والطرق والفنادق، إلا أن عوائدها سوف تغطي المصروفات التي بلغت 13 مليار دولار، والأكثر من ذلك أنها ستحقق أرباحاً قيمتها 23 مليار كعوائد فورية خلال البطولة، بالإضافة إلى 100 مليار دولار منتظرة، وفقا للأرقام التي نشرتها الحكومة الروسية.

وكأس العالم يقام في 11 مدينة روسية، حيث اختارت الحكومة المدن على أسس تاريخية، تجبر المشجعين والفرق المشاركة في المنافسات على زيارة المعالم السياحية فيها لإنفاق أكبر قدر من العملات الأجنبية، كما أن كل المنشآت والبنية التحتية التي تم اقامتها من أجل كأس العالم ليست مصروفات بلا عوائد، ولكنها قيمة مضافة تساهم في تطوير شبكة الطرق بالدولة، ورفع كفاءة الفنادق، وزيادة عدد الملاعب والاستادات المجهزة، بما يعود بالنفع ليس على الجيل الحالي فحسب، ولكن على الاجيال المقبلة، ويقود الدولة إلى تحقيق طفرة اقتصادية في بنيتها التحتية، كقاعدة يمكن التأسيس عليها في المراحل المقبلة.

ويرى خبراء اقتصاد روس أن بطولة كأس العالم ستحقق عوائد وأرباح قيمتها 1.6 تريليون روبل، وهو أكثر بنحو 2.5 مرة من الأموال المستثمرة في هذه البطولة، مؤكدين أن مونديال روسيا هو الأغلى في التاريخ على ضوء ما تم إنفاقه من مبالغ على التحضيرات، حيث تم بناء وتجديد 12 ملعباً في 11 مدينة روسية. كما تم تحديث البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والطرق والسكك الحديدية، وتم بناء 72 فندقاً جديداً في مختلف المدن الروسية، التي ستستضيف البطولة، ونشرت الصحف الروسية وفقاً لبيانات حكومية أن حجم المصروفات بلغ بالضبط 680 مليار روبل، أي ما يعادل 13.2 مليار دولار، تم تخصيص 390 مليار روبل منها من الميزانية الاتحادية، و93 مليار روبل من ميزانيات المدن الروسية الأخرى، بالاضافة إلى 196 مليار روبل أنفقها مستثمرون ورجال أعمال من القطاع الخاص.