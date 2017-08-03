الوصل يضم كاسيريس ويكمل قائمة «الأجانب»

وليد فاروق (دبي)

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم رسمياً، اكتمال إجراءات ضم الأسترالي أنتوني كاسيريس إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما انتهت فترة إعارته لنادي ملبورن سيتي الأسترالي، وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وكان اللاعب التحق فعلياً بمعسكر الفريق الخارجي في محطته الأولى في مدينة ميونيخ الألمانية، قبل انتقاله حالياً إلى مدينة ملقا الإسبانية، وشارك في تدريبات الفريق المقامة حالياً هناك. وأكدت شركة الوصل أنها أغلقت بانضمام كاسيريس «24 عاماً» ملف المحترفين الأجانب، بعدما أصبح كاسيريس رابع المحترفين الأجانب في صفوف الفهود، إلى جانب الثلاثي البرازيلي فابيو ليما ورونالدو مينديز وكايو كانيدو.

من جانبه، أشاد محمد العامري، المدير التنفيذي للنادي، بالتعاقد مع اللاعب الأسترالي، مؤكداً أن كاسيريس سيكون علامة فارقة في دوري الخليج العربي، نظراً لما يمتلكه من فنيات عالية وخبرات طويلة، مضيفاً أن اختيار اللاعب جاء بعد دراسة متأنية ومفاضلة بين عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار الأفضل والأنسب للفريق في المرحلة المقبلة، وبتوصية من الجهاز الفني الذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق مع الفريق ومساعدته على حصد الألقاب.

ونقل الموقع الرسمي للوصل تصريحات للمحترف الجديد، الذي سيرتدي القميص رقم 8، أعرب فيها عن سعادته بالانضمام للإمبراطور وخوض تجربة احتراف جديدة في دوري الخليج العربي، مؤكداً أنه فضل الانتقال إلى القلعة الصفراء لما يمتلكه النادي من تاريخ حافل بالإنجازات وقاعدة جماهيرية عريضة في كل أنحاء الدولة.

وشدد كاسيريس على أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه ، وتحقيق أهداف الفريق وإسعاد جماهيره، معرباً عن طموحه في الظهور بصورة طيبة، وأن يكون عند حسن الظن وأن يساهم مع زملائه في أحراز البطولات وتحقيق تطلعات الجمهور الوصلاوي.

وحرص اللاعب على توجيه رسالة «مصورة» إلى جماهير نادي الوصل، معرباً فيها عن سعادته بارتداء قميص الوصل، مؤكداً أنه ينتظر دعمهم من أجل تحقيق كل التطلعات.