إنقاذ ماء الوجه!

بالطبع نحتاج إلى كثير من الوقت لنفيق من صدمة مباراة الافتتاح، التي شهدت خسارة «الأخضر» السعودي أمام منتخب روسي، تحمله لعنان السماء ملايين المهج، ولكنه لا يملك ذاتياً مولدات الإبداع الرهيب، تماماً كما يحتاج لاعبو المنتخب السعودي ومدربهم بيتزي، إلا ما يخرجهم من حالة الذهول التي هم عليها الآن، وقد تكبدوا الخسارة التي تدمر النفسيات أكثر مما تنهش حظوظ التأهل للدور الثاني وتقضمها.
غير الجلد المبرح للذات الذي يمارسه اليوم النقاد والمحللون والقيمون على شأن «الأخضر» السعودي، وقد كانت المباراة أمام روسيا بكل محصلاتها كابوساً للكرة السعودية، وغير الجزم بأن هذا المنتخب قدم سريعاً أوراق استقالته، وكشف الكثير من نواحي القصور، هناك أسئلة ساخنة تتوارد على الذهن جراء هذا الذي حدث وقد كان صادماً للجميع.
ما الذي جعل «الأخضر» السعودي ينهار بتلك الصورة؟
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وهل نعدم كل أمل في ردة فعل للمنتخب السعودي تداوي الكبرياء المجروح؟
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لا خلاف على أن الخسارة موجعة، وما يزيد من هولها على اللاعبين، أن الكل باع جلدهم بعد خماسية روسيا، مع أن ما تبقى لهم مباراتان لابد من تدبرهما بنفسيات معالجة وبمقاربات تكتيكية مختلفة، فإن لم يكن ممكناً المنافسة على بطاقة الصعود للدور الستة عشر، أنقذوا ماء الوجه وذلك أضعف الإيمان.
بدر الدين الإدريسي