كأس الاتحاد يدشن موسم الجودو الجديد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، على مقترح نشاط الجودو لموسم 2017-2018 الذي أعدته لجنة الجودو في الاتحاد، والذي يبدأ 15 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 8 يونيو العام المقبل. وتأتي الروزنامة، بالتنسيق مع النشاط الرياضي على مستوى الدولة والفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي، وستكون الانطلاقة من صالة الاتحاد في المشرف، في حين حرصت اللجنة على توزيع النشاط على الأندية والصالات المختلفة في الدولة.

ويبدأ الموسم بإقامة بطولة كأس الاتحاد 15 سبتمبر المقبل، والتي يشارك فيها لاعبو الفرق من 11 و14 عاماً، فيما تقام دورة حكام اللعبة في الشارقة 14 أكتوبر، بعدها تتجه الأنظار لاستضافة بطولة جراند سلام أبوظبي لعام 2017، والتي تقام في صالة آيبيك في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 26 إلى 28 أكتوبر، وسط مشاركة عالمية كبيرة.

وتضمنت الروزنامة المقترحة تنظيم بطولة كأس السفير الياباني التي تقام في صالة الاتحاد 3 نوفمبر للفئات العمرية بين 13 و17 عاماً، وينطلق دوري آيبيك للفرق في جولته الأولى على مستوى المجموعتين في صالة الاتحاد في أبوظبي وصالة نادي الشارقة 17 نوفمبر وبالشارقة 24 نوفمبر، بينما تنظم بطولة اليوم الوطني للمراحل العمرية تحت 12 سنة في الفجيرة 22 نوفمبر، فيما تستأنف الجولة الثانية لدوري آيبيك 5 يناير، في صالة الاتحاد ويوم 12 يناير في صالة نادي الشارقة، وتقام بطولة نادي دبي جودو كاي المفتوحة للرجال والشباب 19 يناير، ونهائي دوري آيبيك للفرق في صالة الاتحاد في أبوظبي 9 فبراير، فيما تقام بطولة الصغار تحت 10 سنوات للفتيات في صالة الاتحاد 23 من الشهر نفسه.

وتنطلق بطولة دوري آيبيك للفردي حسب المقترح 2 مارس في صالة الاتحاد وفي الشارقة في جولتها الأولى، وتقام الجولة الثانية 9 أبريل، ويختتم نشاط الاتحاد لموسم الجودو بإقامة أغلى بطولاته كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تشارك فيها فرق الأندية المنضوية في عضوية الاتحاد، والتي تقام في صالة الاتحاد في احتفالية خاصة وتحدد لها 18 مايو، بينما سيكون ختام الموسم بدورة حكام النخبة 8 يونيو.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن التركيز خلال الموسم الجديد سيكون على الفئات العمرية للجنسين من خلال المنافسات المختلفة مع متابعة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لكل المنافسات، بهدف رصد المواهب التي تبرز خلال الموسم الجديد.