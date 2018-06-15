تيلجراف: البطولة.. فرصة للقضاء على السمنة !

عمرو عبيد (القاهرة)

نشرت صحيفة تيلجراف البريطانية تقريراً عن المونديال من زاوية خاصة وبعيدة تماماً عن كرة القدم، وجاء في التقرير أن المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم لا تعبر حقيقة عن تفوق الحالة الصحية والجسدية لمواطني هذه الدول عن غيرهم ممن لم ينجحوا في بلوغ نهائيات البطولة العالمية.

وأكد التقرير أن تلك الدول تعاني من انتشار السمنة وزيادة الوزن بشكل مخيف، وانتقدت الصحيفة الاتحاد الدولي بسبب شراكته الرسمية مع عدد كبير من مصنعي المشروبات الغازية والكحوليات وغيرها من المنتجات التي تضر بصحة الإنسان وتسبب السمنة، على الرغم من أن الفيفا يجب أن يقوم بالعكس خاصة أنه يدير منظومة رياضية عالمية كبرى تدعو للحفاظ على صحة الإنسان، وذكر التقرير أن كل الدول التي تأهلت منتخباتها إلى المونديال لم تنجح في القضاء على وباء السمنة، وتصدرت السعودية قائمة هذه الدول حيث يعاني ما يقارب من 70% من مواطنيها من زيادة الوزن والسمنة، وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية بنسبة 65% من سكانها، ثم أستراليا بنفس النسبة وبعدهم إنجلترا ب 64%، كما احتلت مصر المركز الخامس بـ 63% بالتساوي مع أوروجواي والأرجنتين، في حين أن أقلهم هى اليابان، حيث يعاني 27% فقط من سكانها أمراض السمنة، لكن النسب الخاصة بها مع كوريا الجنوبية بدأت في الارتفاع في السنوات الأخيرة بسبب طبيعة الحياة وأسلوب تناول الأطعمة، وترى «تيلجراف» من خلال هذا التقرير أن الوقت قد حان لتغيير هذا الوضع تماما وأن الفيفا يجب أن يقوم بدوره الصحيح في هذا الاتجاه !

بيلد: ألمانيا وحدها تمتلك جينات الفوز !

نقلت صحيفة بيلد الألمانية تصريحات الحارس البلجيكي، ثيبو كورتوا، لمجلة فويتبال الرياضية البلجيكية، قال فيها إن منتخب بلاده نجح في الفوز بالعديد من المباريات وحقق الكثير من النتائج الجيدة، لكن الفوز بلقب أو بطولة كبرى هو أمر مختلف يحتاج إلى الكثير من العمل، وعند سؤاله عن ثقافة حصد الألقاب، أجاب أن المنتخب الألماني فقط هو من يمتلك جينات الفوز بالألقاب الكبرى في الفترة الحالية، ورأى حارس تشيلسي الإنجليزي أن بعض لاعبي إسبانيا وكذلك البرازيل لديهم تلك الثقافة أيضا.