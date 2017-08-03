214 لاعباً في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة الإمارات الفردية للذكور والإناث والفئات السنية من 8 إلى 20 سنة، التي ينظمها اتحاد الشطرنج بناديي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي يستضيف مسابقات الرجال والمراحل السنية للأولاد، ونادي دبي للشطرنج الذي يستضيف مسابقات البنات.

يشارك في البطولة 214 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً هي: أبوظبي والعين ودبي وأصحاب الهمم والشارقة والشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعجمان وفتيات رأس الخيمة والفجيرة والمدام ومليحة.

تشهد البطولة مشاركة أبرز لاعبي المنتخبات يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وأستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق، والأستاذ الدولي عمر نعمان، وإبراهيم سلطان وعمار السدراني وعمران الحوسني ونورا محمد صالح وخلود عيسى الزرعوني وأمنة نعمان ووافية درويش.

وعقد اتحاد الشطرنج الاجتماع التنسيقي للبطولة برئاسة سعيد يوسف شكري رئيس لجنة المسابقات، وذلك بمقر الاتحاد بحضور ممثلي الأندية المشاركة ومستشار الجهاز الفني الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم، وناقش الاجتماع اللائحة الفنية للبطولة واعتماد قوائم اللاعبين وقرعة الألوان. من جانبه، وجه حسين خلفان الشامسي، أمين عام الاتحاد، الشكر والتقدير إلى كل الأندية، خاصة ناديي دبي والشارقة، على استضافة البطولة.