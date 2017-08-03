انطلاقة جيدة لشهاب في مونديال السنوكر

دبي (الاتحاد)

فاز محمد شهاب بأولى مبارياته في بطولة العالم للسنوكر 6 كرات بتفوقه على المصري محمد درويش 4-صفر، فيما خسر محمد الجوكر أمام الويلزي ثومز بصعوبة خلال الشوط الفاصل 3-4، وخسر عيسى السيد أمام الأردني المجالي 2 - 4، وعاد وفاز في ثاني مبارياته على المصري محمد حسم 4 -صفر، وخسر عبدالله العطار أمام المصري محمد إبراهيم 2 - 4، فيما فاز في المباراة الثانية على البحريني ماجد ضيف 4-صفر.

وتقام البطولة بمدينة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر بمصر، وتستمر لمدة عشر أيام بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة.

ويشارك منتخبنا بـ 4 لاعبين هم محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى السيد وعبدالله العطار، وسيخوض كل لاعب منهم 3 مباريات في مجموعته ضمن منافسات الدور الأول.

وأوقعت القرعة محمد الجوكر في مجموعة تضم الهندي رافاث حبيب، والمصري هشام شوقي والويلزي كيث ثومز، في حين أوقت القرعة محمد شهاب في مجموعة تضم البحريني حبيب صباح والليبي محمد إسماعيل والمصري محمد درويش. ويلعب عيسى السيد في مجموعه تضم الأيرلندي رودني جوجينز والأردني معاذ المجالي والمصري محمد حسام من مصر. ويخوض عبدالله العطار منافساته في مجموعة تضم الأسترالي بيتر ماكلاج والمصري محمد إبراهيم والبحريني ماجد ضيف.