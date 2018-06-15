هاني رمزي: تجاوزنا رعب الأطوال بالابتسامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد هاني رمزي نجم منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا، أن ذكريات البطولة لا تنسى على الإطلاق، مشيراً إلى أن كرة القدم هي كأس العالم، ومن لا يشارك في هذه البطولة لم يتذوق حلاوة هذه اللعبة على الإطلاق.

وأشار إلى أن هناك العديد من الذكريات مع البطولة خاصة عن المباراة الأولى أمام هولندا، وقال: هذه المباراة كانت مرعبة بالنسبة لنا قبل بدايتها، حيث إن المنافس كان المرشح الأول لحصد اللقب لكونه حامل لقب كأس أمم أوروبا قبل كأس العالم بعامين فقط وبالمجموعة نفسها من اللاعبين. وأضاف: الرعب تضاعف بالنسبة لنا عندما رأينا لاعبي هولندا في تدريبات الإحماء، حيث لم يصدق الكثيرون القوة الجسدية لهم والبنيان القوي وطول القامة الذي كان يمثل أهم عوامل الرعب بالنسبة لنا، خاصة أن معظم لاعبينا أجسامهم عادية للغاية.

وشدد على أن ما خفف من حدة هذا الخوف، هو الطريقة الرائعة التي تعامل بها لاعبو هولندا معنا قبل المباراة من خلال السلام علينا بطريقة محترمة للغاية، فضلاً عن الابتسامة في وجوهنا وتحيتنا بشكل متواضع للغاية ربما لكونهم لديهم ثقة داخلية في تحقيق الفوز بسهولة، باعتبارهم لاعبين محترفين من الطراز الأول.

وفيما يخص اللقاء الثاني أمام أيرلندا، أكد رمزي أن السبب الرئيس في خروج المباراة بشكل ممل هو طريقة اللعب التي خاضها الأيرلنديون وليس المنتخب المصري، حيث اعتمدوا على الكرات الطويلة فقط، ولم ينكر رمزي تعليمات محمود الجوهري مدرب الفراعنة في هذه البطولة بإهدار الوقت والخروج بنقطة التعادل، لكنه أكد أن طريقة الإيرلنديين ساهمت أيضاً في مزيد من الملل.

أما أهم المواقف التي أكد رمزي أنه لن ينساها فكان ما حدث بين بول جاسكوين لاعب انجلترا، وإبراهيم حسن لاعب المنتخب مصر، عندما انتهى لقاء المنتخبين بفوز الإنجليز أصر جاسوكين على الذهاب إلى إبراهيم حسن وأخرج له لسانه في إشارة منه إلى أنه كسب التحدي، لكون أن إبراهيم حسن وقف له بالمرصاد خلال المباراة ومنعه من التألق في أكثر من كرة.

وأشار إلى أنه لولا تدخله لحدث ما لا يحمد عقباه بين زميله وجاسكوين.​