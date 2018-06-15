هاني رمزي: تجاوزنا رعب الأطوال بالابتسامة

أبوظبي (الاتحاد)
أكد هاني رمزي نجم منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا، أن ذكريات البطولة لا تنسى على الإطلاق، مشيراً إلى أن كرة القدم هي كأس العالم، ومن لا يشارك في هذه البطولة لم يتذوق حلاوة هذه اللعبة على الإطلاق.
وأشار إلى أن هناك العديد من الذكريات مع البطولة خاصة عن المباراة الأولى أمام هولندا، وقال: هذه المباراة كانت مرعبة بالنسبة لنا قبل بدايتها، حيث إن المنافس كان المرشح الأول لحصد اللقب لكونه حامل لقب كأس أمم أوروبا قبل كأس العالم بعامين فقط وبالمجموعة نفسها من اللاعبين. وأضاف: الرعب تضاعف بالنسبة لنا عندما رأينا لاعبي هولندا في تدريبات الإحماء، حيث لم يصدق الكثيرون القوة الجسدية لهم والبنيان القوي وطول القامة الذي كان يمثل أهم عوامل الرعب بالنسبة لنا، خاصة أن معظم لاعبينا أجسامهم عادية للغاية.
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وفيما يخص اللقاء الثاني أمام أيرلندا، أكد رمزي أن السبب الرئيس في خروج المباراة بشكل ممل هو طريقة اللعب التي خاضها الأيرلنديون وليس المنتخب المصري، حيث اعتمدوا على الكرات الطويلة فقط، ولم ينكر رمزي تعليمات محمود الجوهري مدرب الفراعنة في هذه البطولة بإهدار الوقت والخروج بنقطة التعادل، لكنه أكد أن طريقة الإيرلنديين ساهمت أيضاً في مزيد من الملل.
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وأشار إلى أنه لولا تدخله لحدث ما لا يحمد عقباه بين زميله وجاسكوين.