«لوندينيوم» يكسب لقب «ماتش بوك اكسجينج»

دبي (الاتحاد)

فاز الجواد «لوندينيوم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبإشراف المدرب مارك جونستون، وبقيادة جو فانينج، بسباق ماتش بوك اكسجينج للتكافؤ لمسافة 2400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم أمس الأول، خلال أجواء ماطرة في مهرجان جلوريوس جودوود بالمملكة المتحدة.

وقدم الجواد البالغ من العمر 3 سنوات، والمنحدر من نسل «نيوابروتش»، عرضاً رائعاً على الأرضية اللينة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وكان مع المتصدرين منذ بداية السباق الماراثوني، ليؤكد أن لديه قدرة تحمل وقلباً كبيراً.

وفي آخر 400 متر اندفع «لوندينيوم» المرشح بنسبة (9 إلى1) إلى الصدارة، مبتعداً عن منافسيه، وبالرغم من انحرافه عن المسار، فإنه واصل تقدمه بقوة ليقطع مسافة السباق في زمن قدره 2:47:38 دقيقة.

وجاء فوز «لوندينيوم» بفارق 1.5 طول عن «أون تو فيكتوري» بقيادة توم مارجواند، فيما جاء في المركز الثالث «وينستون سي» بقيادة ديفيد إيجان، ليرفع رصيده من الانتصارات إلى ثلاثة من إجمالي 7 مشاركات.

وقال الفارس فانينج: لقد فعل ذلك بشكل جيد للغاية، وكنت ذاهباً بشكل جيد وتحول وأخذني إلى المقدمة.

وأضاف: مع الوزن خفيف كنت أعلم أننا سوف نركض بقوة في تلك الأرض، ولم يكن مارك جونستون قلقاً على الأرضية اللينة، ويبدو أنها ناسبته.

وقال المدرب مارك جونستون: لقد كان قراراً صعباً بإشراكه في هذه الأرضية اللينة جداً، وإحضاره هنا، إنه لا يحب أن يكون بعيداً عن مقره في الكابينة.