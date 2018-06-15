المونديال في مثل هذا اليوم 16 يونيو.. مخالفة التوقعات



تاريخ النشر: السبت 16 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1938، ضربت إيطاليا والمجر موعداً في المباراة النهائية لكأس العالم، والتي كانت تقام في فرنسا. بعد تغلبهما على البرازيل والسويد بالترتيب في نصف نهائي البطولة، وحقق المنتخب الإيطالي الفوز على السامبا البرازيلية بهدفين مقابل هدف، برغم الترشيحات التي صبت لمصلحة المنتخب الأصفر، بينما ضرب المنتخب المجري بقوة في اللقاء الذي انتهى بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، كان المنتخب البرازيلي والسويدي يقدمان مستوى متميزاً في البطولة بعد فوز «السامبا» على بولندا 6-5، وفوز السويد على كوبا 8-0، إلا أنهما لم ينجحا في بلوغ النهائي ليتقابل الفائزان في النهائي، ويتمكن «الآزوري» من تحقيق لقبه الثاني في تاريخه بالنهائي بعد ذلك.