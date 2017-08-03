فحص الزوارق يفتتح جولة «تونسبرج»

خالد السعدي (النرويج)

يشارك فريق أبوظبي في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي يقام سباقها الرئيسي يوم الأحد المقبل في مدينة تونسبرج النرويجية للسنة الثانية على التوالي، فيما يقام غداً سباق أفضل زمن.

وتبدأ فعاليات الجولة اليوم، بالفحص الفني للزوارق المشاركة، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي، ويستعد فريق أبوظبي لخوض الاختبار الفني والنجاح فيه، لكي تكون بداية انطلاقة قوية.

ويدخل زورق أبوظبي 36 المنافسة متصدراً الترتيب العام للبطولة برصيد 20 نقطة بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى من المنافسة قبل أن يتم إلغاء الجولة الثانية في بلجيكا الشهر الماضي؛ نظراً لارتفاع سرعة الرياح والأمواج.

وكان فريق أبوظبي قد وصل مبكراً إلى تونسبرج، كي يتسلح وبشكل جيد من أجل المنافسة القوية للجولة والسباقات التي سيخوضونها، حيث لا يزال زورق أبوظبي 36 في صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 20 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى من المنافسة، ويرغب في البقاء في الصدارة عبر الجولة الحالية.