المونديال على واجهة «برج خليفة»

دبي (الاتحاد)

يحتضن «برج خليفة» أعلى لوحة في العالم على الإطلاق لعرض نتائج مباريات كرة القدم، وعلى مدى شهر كامل، سيتم عرض نتائج مباريات أكثر البطولات الرياضية شعبية في العالم مباشرة على شاشة LED على واجهة البرج، وسيتم تحديث لوحة النتائج بشكل فوري ليتسنى لعشاق كرة القدم مواكبة آخر المستجدات والتطورات حول المباريات، وسط الإطلالات الرائعة على «نافورة دبي».

ويمثل العرض احتفالية بالأنوار والألوان وتم تصميمه لمشاركة أجواء الحماس والتشويق، التي تظلل البطولة مع المتابعين حول العالم.

ويمكن لزور «وسط مدينة دبي» متابعة النتائج من نقاط مشاهدة متنوعة، تشمل ممشى الواجهة المائية المجاور لـ «دبي مول»، أو من «برج بارك»، والمناطق المحيطة.

كما يمكن مشاهدة جميع المباريات في الخيمة التي تم إعدادها خصيصاً لهذه المناسبة في فندق «أرماني دبي». المعروف أن برج أحد المعالم المهمة في دبي، والتي تواكب عادة الأحداث الكبيرة، بمفاجآت ضخمة، خصوصاً ما يتعلق بالأعياد الوطنية للدول الشقيقة، فضلاً عن الاحتفالات بالمناسبات الوطنية.