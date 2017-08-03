حريق في استاد سامارا

موسكو (رويترز)

قالت مسؤولة محلية إن حريقاً اندلع في استاد قيد الإنشاء لكأس العالم 2018، في مدينة سامارا الروسية، وهو ثاني حادث من نوعه تتعرض له منشآت البطولة خلال 7 أسابيع.

ومن المقرر أن يستضيف هذا الاستاد 6 مباريات في النهائيات العالمية المقبلة من بينها مباراة في دور الثمانية.

وتبعد سامارا نحو 850 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من موسكو، ويبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة.

وقالت متحدثة باسم الحكومة المحلية: النار اشتعلت في بعض المواد في موقع البناء، وإنه لا يعرف على وجه التحديد سبب اندلاع الحريق. وأضافت المتحدثة آنا سيتنيك: كانت هناك بعض مواد البناء وقطع خشبية وأنابيب بلاستيكية قديمة، كان من المفترض التخلص منها ولم يتم ذلك.. الدخان كان أكثر من النيران.

وأكدت المتحدثة أن الاستاد لم يتعرض جراء الحريق لأي أضرار، كما لم تقع أي إصابات بين العاملين في الموقع.

ولم ترد على الفور اللجنة المحلية المنظمة للبطولة على طلب للتعليق على الحريق. وأندلع حريق مشابه في موقع بناء استاد آخر لكأس العالم 2018 في يونيو الماضي، في مدينة فولجوجراد الصناعية، قال مسؤولون إن سببه كان مخالفة قواعد وإجراءات السلامة.

وتستضيف روسيا نهائيات كأس العالم ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، في 12 استاداً بـ 11 مدينة مختلفة من بينها موسكو وسوتشي وسان يطرسبرج.