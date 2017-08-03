الذهب يتراجع مع إقبال المستثمرين على المخاطرة

نيويورك (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور وتحول المستثمرين للتركيز على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأميركي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1260.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1258.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.9% إلى 1266.30 دولار للأوقية. وتجاوز المؤشر داو جونز الصناعي حاجز 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه الممتد منذ 121 عاما.

في الوقت نفسه صعد الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة عملات أمس.

ولم يطرأ تغير يذكر على التضخم الأميركي رغم أن سوق العمل المحلية تبدو في أفضل صورها في عدة سنوات مع بقاء معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في 17 عاما.

وأظهر تقرير نشرت نتائجه أمس الأول أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 178 ألف وظيفة في يوليو، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد، وتم تعديل زيادة الوظائف في يونيو بالرفع إلى 191 ألفا من 158 ألفا في التقديرات الأولية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7% إلى 16.43 دولار للأوقية بعدما تراجعت لأدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق اليوم.