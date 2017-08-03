«سيراميك رأس الخيمة».. %73 نمواً في الأرباح

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت سيراميك رأس الخيمة أرباحا صافية بلغت 113.2 مليون درهم بارتفاع نسبته 73% مقارنة بالربع الثاني من العام 2016 وارتفاعا بنسبة 76% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2017، حسب بيان أمس.

وارتفعت الأرباح (باستثناء صافي الربح والمخصص غير الاعتيادي) بنسبة 7% على أساس سنوي ونسبة 66% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 85.1 مليون درهم.

وقالت الشركة إن الإيرادات الأساسية ارتفعت بنسبة 6.5% لتصل إلى 661.1 مليون درهم على أساس ربع سنوي، واستقرارها على أساس سنوي، وأسهمت الإيرادات الأساسية بنسبة 92% من إجمالي الإيرادات بعد انخفاض الإيرادات الغير أساسية بنسبة 38% على أساس سنوي، تماشيا مع استراتيجية الشركة في التخارج من العمليات غير الأساسية وتنفيذا لخطة زيادة القيمة المستدامة للمساهمين، وأدى انخفاض إيرادات الأعمال غير الأساسية إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 721.1 مليون درهم على أساس سنوي.

على الرغم من استمرار الضغوط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدفوعا بالوضع الاقتصادي والسياسي، إلا أن إيرادات السوق المحلي واصلت نموها نتيجة قوة الطلب ومبيعات المشاريع. وكان النمو مدفوعا بارتفاع إيرادات البلاط والأدوات الصحية بنسبة 13% على أساس سنوي.