«مايكروسوفت» تتصدر قائمة «جارتنر» في حلول إدارة البيانات

دبي (الاتحاد)

صنفت مؤسسة الأبحاث العالمية جارتنر، شركة مايكروسوفت كشركة رائدة في مجال سوق ماجيك كوادرانت لحلول إدارة البيانات (DMSA)، وذلك بناء على توفيرها أعلى معايير «القدرة على التنفيذ» و«اكتمال الرؤية».

وقال نجيب أوزيوجال مدير مجموعة مشاريع أعمال الحوسبة السحابية لدى مايكروسوفت الخليج «تكمن مهمة مايكروسوفت في مساعدة كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد عن طريق التحول الرقمي، وذلك بهدف إشراك العملاء، وتمكين الموظفين، وتحسين العمليات، وتحويل المنتجات والخدمات، كما نعمل خلال تزويد العملاء بحلول إدارة البيانات والتحليلات بمساعدتهم على تحقيق كامل إمكانات البيانات الخاصة بهم ومنحهم القدرة على إحداث ثورة في علاقات العملاء».

يتم تعريف حلول إدارة البيانات والتحليلات «DMSA» من قبل جارتنر كنظام تخزين ووصول ومعالجة وتقديم البيانات من أجل التحليلات، وقد قامت مايكروسوفت تماشيا مع الطبيعة المتطورة لعلم البيانات بتطوير منصة البيانات الخاصة بها من خلال SQL سيرفر 2016 وحزمة كورتانا إنتليجانس، وذلك بهدف جعل معالجة البيانات الكبيرة وتوفير تحليلات، أبسط وأكثر سهولة.