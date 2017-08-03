«الماجد للسيارات» تطلق «كيا ريو» الجديدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الماجد للسيارات، الموزع الحصري لسيارات كيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصول سيارة كيا ريو الجديدة كليا. وقد تمت في الجيل الرابع من هذه السيارة التي تنتمي إلى الشريحة «ب»، إعادة تصميمها بشكل دقيق لجذب جمهور أوسع، وذلك بفضل مظهرها الجديد ، والسمات العملية ا في فئتها، وذلك من أجل تحسين تجربة القيادة والسفر، وضمان مستوى أعلى للسلامة.

وقال محمد خضر، رئيس شركة الماجد للسيارات - كيا في بيان: «تحظى كيا ريو بشعبية واسعة، إذ إنها تمثل 15٪ من مبيعات كيا السنوية، وتحلّ في المرتبة الثانية على قائمة أفضل الموديلات مبيعًا للشركة على المستوى العالمي، وهو ما يمثل نقطة انطلاق لملكية سيارات كيا بين مئات الآلاف من المشترين في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا أن نتيح لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الفرصة لاكتشاف الموديل الجديد الذي يلبي احتياجات ورغبات مجموعة واسعة من المشترين، من خلال الجمع بين مجموعة من التقنيات المتقدمة والتصميم الموجه لخدمة وراحة السائق».