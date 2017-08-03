«الدار العقارية» تحقق 1.3 مليار درهم أرباحاً نصفية بنمو 5%

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت شركة الدار العقارية نمواً بنسبة 5% في إجمالي الأرباح خلال النصف الأول من العام بقيمة 1.29 مليار درهم، مقارنةً مع 1.23 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للدار العقارية في مؤتمر صحفي في أبوظبي أمس: «حققت الشركة نتائج مالية جيدة خلال النصف الأول، وعكست معدلات الإشغال القوية في كل الأصول التابعة لمحفظتنا الاستثمارية ، مرونة نموذج أعمالنا في إدارة الأصول».

وأضاف: «يؤكد النجاح الكبير الذي حققه ذا بردجز، أحدث مشروعاتنا السكنية، متانة ركائز السوق العقارية في أبوظبي، حيث بيعت كل الوحدات السكنية التي طرحت خلال أسابيع، ما يعكس تنامي الفرص في قطاع الإسكان المتوسط، ويدعم استراتيجيتنا بمواصلة التركيز على هذا القطاع».

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، خلال مؤتمر صحفي أمس لإعلان النتائج المالية وأحدث تطورات المشروعات: «أرسينا عقوداً للإنشاء بـ 2.2 مليار درهم في النصف الأول من العام لتطوير مشروعي ياس إيكرز ومايان»، موضحاً أن قيمة العقدين «1.7 مليار لإيكرز و500 مليون درهم لمايان».