استقالة رئيس قسم الاتصالات والسياسات في فيسبوك

سان فرانسيسكو (د ب أ)

قدم رئيس قسم الاتصالات والسياسات في شركة «فيسبوك»، إليوت شرايج، الخميس استقالته من منصبه في شبكة التواصل الاجتماعي، التي شابتها فضائح تسريب البيانات الشخصية الأخيرة.

وكتب شرايج في صفحته على موقع «فيسبوك»: «بعد أكثر من عقد من الزمان في فيسبوك، قررت أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في حياتي».

وقال الرجل البالغ من العمر 57 عاما، إنه سيبقى لمساعدة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ومسئولة العمليات الرئيس شيرل ساندبيرج «في إدارة تسليم المهام ثم الاستمرار في العمل كمستشار للمساعدة في مشروعات معينة».

يذكر أن شرايج انضم إلى فيسبوك عام 2008 قادما من «جوجل».

في الأسبوع الماضي، اعتذر «فيسبوك» بعد أن تسبب خطأ فني في تغيير إعدادات الخصوصية لملايين المستخدمين، ما أدى إلى جعل منشوراتهم الخاصة تصبح منشورات عامة ومرئية للجميع لعدة أيام في مايو الماضي.