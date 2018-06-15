تراجع زخم نمو مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي

روما (د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية أمس الجمعة، تراجع زخم نمو مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة النمو السنوية0.8٪ وذكرت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية في تقريرها الشهري أن عدد السيارات الجديدة التي بيعت الشهر الماضي قارب 1.4 مليون سيارة.

وأضافت الرابطة ومقرها بروكسل أن «سوق سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي اتسم بالتباطؤ بعد النمو القوي الذي حققه في أبريل». وحققت مبيعات السيارات زيادة سنوية بنسبة 7.2 بالمئة في اسبانيا، و3.4 بالمئة في بريطانيا، فيما تراجعت بنسبة 2.8 بالمئة في إيطاليا و5.8 بالمئة في ألمانيا، واتسمت المبيعات بالاستقرار في فرنسا.

واستحوذت فولكسفاجن على 25.1 بالمئة من حجم المبيعات بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، تليها (بي.إس.إيه) بنسبة 16 بالمئة ثم رينو بنسبة 11.6 بالمئة وفيات كرايسلر بنسبة7.7 بالمئة، ثم فورد بنسبة 6.3 بالمئة.