المركزي الألماني يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي

فرانكفورت (د ب أ)

يتوقع البنك المركزي الألماني استمرار النمو الاقتصادي في ألمانيا، لكن بوتيرة أبطأ.

وأعلن البنك أمس الجمعة في مدينة فرانكفورت، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نموا بنسبة 2%. وكان البنك توقع في ديسمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 2.5% عام2018 ، وفي المقابل، رفع البنك توقعاته بشأن النمو خلال العامين المقبلين من1.7% لعام 2019 إلى1.9%، ومن 1.5% لعام 2020 إلى1.6%. وبحسب تقديرات البنك، فإنه من المتوقع أن تنخفض سرعة نمو الصادرات والاستثمارات للشركات، كما سيثبط النقص المتزايد للعمالة المتخصصة نمو التشغيل.

وكان المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد خفض أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام مقارنة بما كان يتوقعه منذ فترة قصيرة.

وأعلن المعهد الأربعاء خفض توقعاته لعام 2018 من نسبة2.4 بالمئة التي كان قد توقعها في شهر مارس الماضي إلى1.9 بالمئة حاليا.

وأشار العلماء إلى «بداية ضعيفة للعام على نحو غير متوقع»، وأوضحوا أنهم يرون «مخاطر كبيرة» في كثير من الجبهات، محذرين من إمكانية استمرار تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك من احتمالية زيادة حدة أزمة الديون في إيطاليا.