غرفة دبي تنظم ورشتين عن «القيمة المضافة»

دبي (الاتحاد)
تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب ورشتي عمل حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في 8 و22 أغسطس الجاري.
وستركز ورشة 8 أغسطس على آلية معاملة قطاع تجار التجزئة في ضريبة القيمة المضافة في الدولة وآلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة، في حين ستركز ورشة 22 أغسطس على آلية معاملة قطاع المستوردين والمصدرين في ضريبة القيمة المضافة وآلية تسجيل أغراضها لدى الهيئة .
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وقال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي أن الغرفة تهدف من خلال تنظيم واستضافة هذه الورش إلى تعريف مجتمع الأعمال بمفهوم وآليات ضريبة القيمة المضافة في الدولة وتأثيرها خاصة على قطاع التجزئة وقطاع المستوردين والمصدرين، معتبراً أن موضوع ورش العمل يهم مجتمع الأعمال ويهدف لتعزيز وعيهم بمتطلبات المرحلة القادمة، وتعريفهم بالتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال.
وأضاف «ستعزز هذه الورش بالتأكيد من دور غرفة دبي الحيوي كهمزة وصل بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى كوننا منصة مثالية للتواصل وتعزيز الوعي حول التشريعات والمبادرات والمسائل الاقتصادية إلى مجتمع الأعمال المحلي. فضريبة القيمة المضافة هي حديث الجميع خلال الفترة الأخيرة، وسنقوم من خلال هذه الورش بتسليط الضوء عليها، ومساعدة أعضائنا على فهم بنودها وخاصة المتعلقة بقطاع التجزئة والاستيراد والتصدير، وستتاح لهم فرصة لطرح أسئلتهم، مما يمكنهم من تعزيز أدائهم خلال المرحلة القادمة».