تأمين مصادر الطاقة ضرورة للتنمية المستدامة

بقلم: بول سميث لاموس

لقد شهد العالم تقدماً كبيراً على مدى العقود العديدة الماضية في مجال تأمين مصادر الطاقة، ولكن لا يزال أكثر من مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى الكهرباء في منازلهم ومدارسهم وعياداتهم، وفي حياتهم بصورة عامة، وأعتقد أننا اليوم نقف عند نقطة تحول مهمة.

وقد حظيت في عامي الأول كرئيس تنفيذي لشركة «براكتيكال آكشن»، بأعظم اللحظات وأكثرها فخراً في مسيرتي، عندما تلقيت جائزة زايد لطاقة المستقبل نيابة عن الشركة.

وكانت الشركة قد نالت هذه الجائزة تقديراً للعمل والجهود التي بذلتها على مدى السنوات الـ 40 الماضية، لتذليل عقبات تأمين مصادر الطاقة النظيفة والحديثة والمستدامة لعدد من المجتمعات النائية في أقصى بقاع الأرض.

وكان لتوقيت هذه الجائزة أهمية خاصة، فقد أثبتت «براكتيكال آكشن» أن التكنولوجيا موجودة اليوم لتمكّن جميع سكان الأرض من الوصول إلى الطاقة الحديثة والنظيفة بطرق مستدامة. ونحن ندرك ذلك من خلال عملنا مع مجتمعات في أجزاء كثيرة من هذا العالم، حيث قمنا ببناء أنظمة مستدامة وبسيطة لتوفير الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح. ولا يزال العديد من هذه الأنظمة يعمل اليوم حتى بعد مرور 20 و30 وحتى 40 عاماً.

إننا نؤمن بأن الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمتمثل بتوفير الطاقة المستدامة للجميع، يمكن أن يصبح حقيقة وفي غضون فترة قصيرة جداً. وفي «براكتيكال آكشن» نعمل بشكل جدي وفعّال من أجل تحقيق هذه الرؤية. ولكننا بالتأكيد لا يمكن أن ننجح فيما نقوم به بمفردنا، ونحتاج إلى دعم مجتمع كامل من الجهات الفاعلة التي تشاركنا الرؤية والأفكار من القطاع الخاص والحكومات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والسلطات المحلية والمجتمع المدني بصورة عامة.