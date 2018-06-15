حملة التخفيضات الكبرى بالمراكز التجارية في أبوظبي تستقطب آلاف الزوار

سيد الحجار (أبوظبي)

شهدت المراكز التجارية في أبوظبي ازدحاماً كبيراً خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، تزامناً مع فعاليات الحسومات الضخمة لمدة 24 ساعة، والتي بدأت من العاشرة صباح أمس، وتستمر حتى العاشرة صباح اليوم.

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخرا مشاركة أكثر من 1500 محل في مراكز التسوق في حملة تخفيضات كبرى تصل نسبتها إلى 90% وتمتد على مدار 24 ساعة احتفاء بعيد الفطر المبارك.

وتشمل التخفيضات 15 مركزاً تجارياً تضم مول المركز التجاري العالمي، والجيمي مول، ودلما مول، والمارينا مول، ومشرف مول، والخالدية، والوحدة، ومزيد، وبراري أوتلت مول، والفوعة، والراحة، ومركز مدينة زايد التجاري، ومركز السوق، والبوادي، والهيلي، وياس مول.

وتسابقت المحال التجارية في مختلف المراكز التجارية، وفي مقدمتها «ياس مول» بتقديم تخفيضات كبيرة تراوحت بين 20% و70%، وارتفعت في بعض المحال إلى 90%، مع تقديم محال لعروض متنوعة تشمل الحصول على قسام شرائية بقيمة 100 درهم عند شراء منتجات بقيمة 250 درهماً ببعض المحال، و300 أو500 درهم بمحال أخرى.