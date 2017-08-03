مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تحقق زيادة غير متوقعة في يونيو

بروكسل (رويترز)

أظهرت تقديرات صدرت أمس أن حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زاد أكثر من المتوقع في يونيو في مؤشر جديد على ازدهار الاستهلاك المحلي الذي يحافظ على استمرارية نمو الإنتاج في المنطقة التي تضم 19 دولة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت 0.5% في يونيو وهو ما يتجاوز توقعات لزيادتها 0.1%.

وفي ظل تباطؤ التضخم في يونيو إلى 1.3%، وسط قليل من المؤشرات على انتعاشه في المستقبل، فقد أنفق المستهلكون في منطقة اليورو أكثر مما أنفقوا في مايو عندما زادت مبيعات التجزئة 0.4%.

وظل معدل التضخم دون تغيير عند 1.3% في يوليو وفقاً لبيانات أولية صدرت هذا الأسبوع ، مما يعزز التوقعات بأن مبيعات التجزئة قد تواصل النمو القوي في يوليو، مما يساعد المنطقة على بدء الربع الثالث بنمو قوي.