مستوى قياسي مرتفع لصادرات نفط «أوبك» في يوليو

لندن (رويترز)

قال تقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط أمس إن صادرات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو بفضل زيادة كبيرة في صادرات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة.

وبلغت صادرات يوليو 26.11 مليون برميل يومياً وهو ما يعني زيادة 370 ألف برميل يومياً جاء معظمها من نيجيريا التي زادت شحناتها بمقدار 260 ألف برميل يومياً.

وانخفضت الشحنات من الشرق الأوسط إلى 18.14 مليون برميل يومياً في يوليو من 18.53 مليون برميل يومياً حيث سجلت السعودية والكويت وقطر انخفاضات.

وكان أكبر انخفاض من السعودية التي شحنت 7.10 مليون برميل يوميا في المتوسط بانخفاض 360 ألف برميل يومياً عن يونيو الذي سجل 7.46 مليون برميل يومياً.