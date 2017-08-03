  • الجمعة 12 ذي القعدة 1438هـ - 04 أغسطس 2017م

مستوى قياسي مرتفع لصادرات نفط «أوبك» في يوليو
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تاريخ النشر: الجمعة 04 أغسطس 2017

لندن (رويترز)

قال تقرير لتومسون رويترز لأبحاث النفط أمس إن صادرات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو بفضل زيادة كبيرة في صادرات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة.

 وبلغت صادرات يوليو 26.11 مليون برميل يومياً وهو ما يعني زيادة 370 ألف برميل يومياً جاء معظمها من نيجيريا التي زادت شحناتها بمقدار 260 ألف برميل يومياً.

 وانخفضت الشحنات من الشرق الأوسط إلى 18.14 مليون برميل يومياً في يوليو من 18.53 مليون برميل يومياً حيث سجلت السعودية والكويت وقطر انخفاضات.

 وكان أكبر انخفاض من السعودية التي شحنت 7.10 مليون برميل يوميا في المتوسط بانخفاض 360 ألف برميل يومياً عن يونيو الذي سجل 7.46 مليون برميل يومياً.

 وقال التقرير «منذ بداية العام شهدت السعودية صادرات بمتوسط 7.26 مليون برميل يومياً بانخفاض 300 ألف برميل يومياً تقريباً عن متوسط 2016 وهو ما يظهر الالتزام الكامل بخفض الإمدادات». ... المزيد
     
 

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