%231 معدل انتشار الهاتف المتحرك في الإمارات بنهاية أبريل

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصل معدل انتشار الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة تصدره للمعدلات العالمية ليصل إلى 231.8 هاتف لكل 100 نسمة من عدد السكان، بنهاية شهر إبريل الماضي، مقارنة بمعدل انتشار بلغ 226 هاتفاً لكل 100 نسمة من عدد السكان، مع بداية شهر يناير من العام الجاري، بحسب إحصاءات بيانية صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وأكدت الإحصائيات أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك قد زادت لدى مشغلي قطاع الاتصالات بالدولة بنحو 574.48 ألف اشتراك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل، حيث ارتفعت من 19.826 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 20.4 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2018.

وأوضحت البيانات أن عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى شركتي «اتصالات» و«دو» وصلت إلى 17.046 مليون اشتراك بنهاية إبريل الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.35 مليون اشتراك بنهاية الشهر نفسه.

وكشفت الاحصاءات أن شهر مارس الماضي سجل أعلى معدل لانتشار الهاتف المتحرك في تاريخ قطاع الاتصالات بالدولة، محققاً معدل 232.1 هاتف لكل 100 نسمة من عدد السكان، لتصل أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك إلى 20.411 مليون مشترك، منها 17.064 مليون مشترك في خدمات الدفع المسبق، فيما بلغ عدد اشتراكات الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة نحو 3.347 مليون مشترك بنهاية شهر مارس الماضي.

ونمت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» بنحو 531 ألف اشتراك خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل أكثر من 24.026 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 23.495 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وسجلت اشتراكات الإنترنت لدى «اتصالات - دو» نحو 1.34 مليون اشتراك بنهاية أبريل الماضي وشكلت اشتراكات «الإنترنت ذات النطاق العريض» الجانب الأعظم من الاشتراكات بعد أن سجلت 1.34 مليون اشتراك، بينما استمرت اشتراكات «الإنترنت عبر الخط الهاتفي» في التراجع لتبلغ 67 اشتراكاً فقط.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت شهدت انخفاضاً بنحو 35 ألف اشتراك دفعة واحدة حيث لتبلغ 2.285 مليون اشتراك في نهاية أبريل الماضي، مقابل 2.32 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر 2017.

أما بخصوص معدل انتشار الهاتف الثابت، فقد أكدت الإحصاءات أنها سجلت أدني مستوياتها التاريخية خلال أبريل الماضي، بنسبة 26 هاتف لكل 100 نسمة من عدد السكان، مقارنة بمعدل 26.1 هاتف خلال شهر يناير الماضي، فيما كان المعدل قد تجاوز الـ 30.8 هاتف لكل 100 نسمة من عدد السكان خلال نوفمبر من 2011.