النفط ينخفض مع احتمال زيادة الإمدادات

عواصم (رويترز)
انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، قبل اجتماع أوبك في فيينا الأسبوع المقبل، وفي الوقت الذي لمحت فيه السعودية وروسيا، وهما من أكبر المنتجين في العالم، إلى أنهما مستعدتان لزيادة الإنتاج.
وانخفض خام برنت 1.07 دولار للبرميل إلى 74.87 دولار ثم قلص خسائره، مسجلاً 75.54 دولار، بتراجع 40 سنتاً، بحلول الساعة 1220 بتوقيت جرينتش.
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وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الخميس إثر محادثات مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو: «إن البلدين يدعمان «من حيث المبدأ» الزيادة التدريجية للإنتاج بعد تقييده لمدة 18 شهراً».
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ولم يقدم الفالح توقعات محددة لشكل أي اتفاق في فيينا.
لكنه قال: «سنرى إلى أين نمضي، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق».