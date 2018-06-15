النفط ينخفض مع احتمال زيادة الإمدادات

عواصم (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، أمس الجمعة، قبل اجتماع أوبك في فيينا الأسبوع المقبل، وفي الوقت الذي لمحت فيه السعودية وروسيا، وهما من أكبر المنتجين في العالم، إلى أنهما مستعدتان لزيادة الإنتاج.

وانخفض خام برنت 1.07 دولار للبرميل إلى 74.87 دولار ثم قلص خسائره، مسجلاً 75.54 دولار، بتراجع 40 سنتاً، بحلول الساعة 1220 بتوقيت جرينتش.

وتراجع الخام الأميركي الخفيف 20 سنتاً إلى 66.69 دولار للبرميل. وسجل العقدان أعلى مستوياتهما في ثلاثة أعوام ونصف في مايو، لكنهما انخفضا منذ ذلك الحين مع ارتفاع إنتاج الخام الأميركي، واستعداد منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين، على ما يبدو لزيادة الإنتاج عندما يجتمعون في العاصمة النمساوية يومي 22 و23 يونيو.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الخميس إثر محادثات مع نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو: «إن البلدين يدعمان «من حيث المبدأ» الزيادة التدريجية للإنتاج بعد تقييده لمدة 18 شهراً».

وقال نوفاك: «بوجه عام ندعم هذا.. لكن التفاصيل ستكون محل نقاش مع الوزراء خلال أسبوع»، مضيفاً أن أحد الخيارات سيكون زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً بشكل تدريجي ربما من أول يوليو.

ولم يقدم الفالح توقعات محددة لشكل أي اتفاق في فيينا.

لكنه قال: «سنرى إلى أين نمضي، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي، قبل كل شيء، السوق».